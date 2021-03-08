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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رانيا منصور تريند مواقع التواصل بـ«أسود فاتح»

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:12 م
رانيا منصور
رانيا منصور
منار إبراهيم
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تصدرت الفنانة رانيا منصور تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بسبب عرض مسلسلها الجديد "أسود فاتح".

وتلقت رانيا منصور ردود أفعال إيجابية حول المسلسل فور عرضه الأول إلكترونيًا، لافتة إلى أن أسباب قبولها للمسلسل هو جمال الدور الذي لعبته، إضافة إلى المشاركة في مع فريق عمل متميز مثل "هيفاء وهبي، شريف سلامة، روجينا، أحمد فهمي، صبري فواز، فيراس سعيد"، وبقية فريق عمل المسلسل، مؤكدة أن كل واحد من هؤلاء لعب بطولة بمفرده داخل المسلسل، علاوة على العمل مع المخرج كريم العدل، وشركة الإنتاج.

"أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

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