راغب علامة في يوم المرأة العالمي: «هى كل الرجل»

عبّر الفنان اللبناني راغب علامة عن تقديره للمرأة في يومها وعيدها الذي يحل اليوم من كل عام.وغرّد الفنان اللبناني عبر حسابه بموقع تويتر للتغريدات (تويتر) قائلًا: "‏كلّ المحبّة والتقدير لكل ‎امرأة لأنّها الأم والأخت والبنت والصديقة والحبيبة".أضاف: "المرأة هى نصف المجتمع وكلّ ‎الرجل ومفتاح الكون، وراء كلّ مجتمع حضاري امرأة مثاليّة، حقوقك أمانة بيد الإنسانيّة.. كلّ عام وكلّ نساء العالم بألف خير، يوم المرأة العالمي".