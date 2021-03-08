راغب علامة في يوم المرأة العالمي: «هى كل الرجل»
الإثنين 08/مارس/2021 - 07:34 م
محمد مجديطباعة
عبّر الفنان اللبناني راغب علامة عن تقديره للمرأة في يومها وعيدها الذي يحل اليوم من كل عام.
وغرّد الفنان اللبناني عبر حسابه بموقع تويتر للتغريدات (تويتر) قائلًا: "كلّ المحبّة والتقدير لكل امرأة لأنّها الأم والأخت والبنت والصديقة والحبيبة".
أضاف: "المرأة هى نصف المجتمع وكلّ الرجل ومفتاح الكون، وراء كلّ مجتمع حضاري امرأة مثاليّة، حقوقك أمانة بيد الإنسانيّة.. كلّ عام وكلّ نساء العالم بألف خير، يوم المرأة العالمي".
وغرّد الفنان اللبناني عبر حسابه بموقع تويتر للتغريدات (تويتر) قائلًا: "كلّ المحبّة والتقدير لكل امرأة لأنّها الأم والأخت والبنت والصديقة والحبيبة".
أضاف: "المرأة هى نصف المجتمع وكلّ الرجل ومفتاح الكون، وراء كلّ مجتمع حضاري امرأة مثاليّة، حقوقك أمانة بيد الإنسانيّة.. كلّ عام وكلّ نساء العالم بألف خير، يوم المرأة العالمي".