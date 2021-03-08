حريق بجوار سور نادي الجزيرة في الزمالك

شب حريق منذ قليل في أحد المباني بجوار نادي الجزيرة بمنطقة الزمالك بمحافظة القاهرة، وتجري قوات الحماية المدنية محاولات للسيطرة على النيران وإخمادها.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق في إحدى المباني بمنطقة الزمالك، وتم الدفع بسيارات الإطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع النيران وجارٍ السيطرة عليها وإخمادها.

وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وتشير التحريات الأولية إلى أن الحريق نتج بسبب ماس كهربائي.

وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.