رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«أتمنى التدخل».. روائي يناشد 3 وزيرات لإنقاذ زوجة نجيب سرور

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:03 م
نجيب سرور
نجيب سرور
ايهاب مصطفى
طباعة
ناشد الروائي الكبير إبراهيم عبدالمجيد وزارات الثقافة والتضامن والهجرة لحل مشكلة زوجة الكاتب الكبير نجيب سرور.

وقال عبدالمجيد، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إلى سعادة الوزيرات المحترمات. وزيرة الثقافة- وزيرة التضامن الاجتماعي- وزيرة الهجرة، عائلة الكاتب الكبير المرحوم نجيب سرور في أزمة كبيرة ليست من صنعها أتمني أن تجد المشكلة صدى لديكن وكلي ثقة أنكن ستفعلن ذلك، فالأمر لن تحله إلاّ الوزارات المعنية وهى وزاراتكن، أرجو أن تجدن حلًا كل فيما يخصه منها، لكن خالص الود والشكر.

كان فريد نجيب سرور، نجل الشاعر الراحل قد ناشد الدولة إنقاذ والدته، ونشر على صفحته على "فيسبوك" قائلًا: "منذ 2011، انتقلت لمقاطعة جوًا بالهند لتلتحق بابن نجيب سرور الأكبر شهدي، من أجل لم شمل العائلة بعد أن تفرقت بسبب أن شهدي لم يكن في استطاعته الرجوع إلى مصر أم الدنيا لأنه كان عليه حكم بسنة سجن منذ 2002 لتنفيذه وصية والده نجيب سرور ونشره قصيدة لوالده على الإنترنت.

وتابع فريد: "في 2015 وأثناء إقامتنا بالهند، والدتي، أرملة نجيب سرور التي تمت حينها عامها الـ٨٥، أصيبت بمرض الزهايمر مع أعراض أخرى بسبب الشيخوخة، وقررنا حينها مع شهدي أنها ستعيش معنا وتحت رعايتنا وأن ما حدث لها هو رحمة من الله، بعد مشوار حياة حافلة بالأحداث والنضال، دعمًا لزوجها في حياته، وفي سبيل نشر أعماله وتربية أولاده بعد وفاته.

موضوعات متعلقة

قفزة الـ 8 درجات.. «الأرصاد» تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس حتى السبت

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

بعد رفع الحصانة.. حكم بتغريم مرتضى منصور 10 آلاف جنيه لسب ممدح عباس

الصور

image description

محافظ دمياط تعتمد مخططات 4 قرى

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

image description

رئيس جامعة أسيوط السابق يشيد بجهود الإدارة الحالية فى دمج ذوى الإعاقة

image description

تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

الأكثر قراءة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

قفزة الـ 8 درجات.. «الأرصاد» تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس حتى السبت

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

وفاة لاعب كرة ابتلع لسانه أثناء مباراة بالشرقية

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

كارت بطاقة الخدمات المتكاملة 2021| خطوات الاستعلام بالرقم القومي والرابط

التأمين ضد مخاطر كورونا يصبح من لوازم السفر

ألمانيا: كورونا تعيد المساواة بين الجنسين في العالم سنوات إلى الوراء

دبي تُغلق 47 منشأة لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من «كورونا»

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
---
الحوار المجتمعى
المزيد

الثقافة

«أتمنى التدخل».. روائي يناشد 3 وزيرات لإنقاذ زوجة نجيب سرور

«القمر وأثره على النساء» جديد دار العربي لبيرند برونر

خالد جلال عن «بورسعيد الوثائقي»: بانوراما حية للمدينة الباسلة

غدًا.. «حماية النساء من العنف» في ندوة بمكتبة مصر الجديدة