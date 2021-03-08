المكسيك: إعطاء 77ر2 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

بلغ إجمالي عدد جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا التي تم تلقيح الأشخاص بها في المكسيك حتى الآن 77ر2 مليون جرعة، بحسب بيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز.ويقدر متوسط معدل التطعيم في البلاد بـ 54 ألفا و628 جرعة في اليوم، وعلى أساس هذا المعدل فإنه من المتوقع أن يستغرق الأمر تسع سنوات واربعة اشهر لتطعيم ما نسبته 75% من السكان بجرعتين من اللقاح.وبدأت حملة التطعيمات قبل نحو 11 أسبوعا في البلاد، وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 13ر2 مليون إصابة إلى جانب 190 ألفا و604 حالات وفاة، ومضى حاليا عام وأسبوع على تسجيل أول إصابة في المكسيك.وفي سياق متصل، سجلت المكسيك أمس الاحد، 2734 إصابة و247 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، التي تعيش مستويات عالية للمتوفين جراء الجائحة وسط صعوبات في مجال تلقيح السكان.وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2734، لتصل إلى مستوى 2128600 حالة.ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المكسيك يوم 4 مارس 7521، وفي 5 مارس 6797، وفي 6 مارس 6561، وتشهد مؤشرات فيروس كورونا في كثير من الدول، بينها المكسيك، تراجعا ملموسا خلال نهاية الأسبوع.وتعتبر المكسيك الدولة الـ13 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ3 من حيث حصيلة ضحايا المرض.وأعرب المسؤولون الصحيون في المكسيك عن قلقهم من وتيرة بطيئة لتزويد البلاد باللقاحات في الوقت الذي تدخر فيه الدول الغنية احتياطات كبيرة لها.