«التضامن»: إنشاء 125 فصلًا لمحو الأمية بالتعاون مع «تكافل»

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن إطلاق برنامج "وعى" للتنمية المجتمعية في 27 فبراير 2020 جاء لرفع الوعي المجتمعي وتكوين قيم واتجاهات مجتمعية إيجابية تؤدي إلى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، من خلال إمداد المواطنين بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينية الموثقة في تجاه 12 قضية مجتمعية، منها صحة الأم والطفل، والتربية الوالدية الإيجابية، والزيادة السكانية، وختان الإناث.وأضافت في تصريحات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذى يوافق 8 مارس، أنه تم بناء قدرات 2.500 من الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة والعاملين في الوزارة على أساليب التوعية لقضايا البرنامج، كما تم إنشاء 125 فصلا لمحو الأمية بالتعاون مع مبادرة لا أمية مع تكافل.