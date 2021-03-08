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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن»: 8 مراكز لاستضافة المرأة المعنفة وجار افتتاح أخرى

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:08 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه في إطار الاهتمام بالمرأة المصرية، قامت الوزارة بإنشاء مراكز استضافة وتوجيه المرأة، حيث تهدف إلى حماية النساء والفتيات من كل أشكال العنف وتمكينهن ومساعدتهن على إعادة الدمج في الأسرة والمجتمع بشكل صحيح من خلال تمكينهن اقتصاديًا واجتماعيًا، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة.

وأضافت وزيرة التضامن في تصريحات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذى يوافق 8 مارس، أن الوزارة تشرف على 8 مراكز لاستضافة وتوجيه المرأة على مستوى الجمهورية، في (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – القليوبية – الدقهلية – الفيوم – بنى سويف – المنيا) وجار افتتاح مراكز أخري في عدد من المحافظات.


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