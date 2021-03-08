«التضامن»: 8 مراكز لاستضافة المرأة المعنفة وجار افتتاح أخرى

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه في إطار الاهتمام بالمرأة المصرية، قامت الوزارة بإنشاء مراكز استضافة وتوجيه المرأة، حيث تهدف إلى حماية النساء والفتيات من كل أشكال العنف وتمكينهن ومساعدتهن على إعادة الدمج في الأسرة والمجتمع بشكل صحيح من خلال تمكينهن اقتصاديًا واجتماعيًا، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة.وأضافت وزيرة التضامن في تصريحات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذى يوافق 8 مارس، أن الوزارة تشرف على 8 مراكز لاستضافة وتوجيه المرأة على مستوى الجمهورية، في (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – القليوبية – الدقهلية – الفيوم – بنى سويف – المنيا) وجار افتتاح مراكز أخري في عدد من المحافظات.