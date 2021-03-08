السيسي يوجه وزير العدل بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وزير العدل المستشار عمر مروان بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة، للاستعانة بالمرأة في هاتين الجهتين تفعيلًا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلًا كاملًا، وتأكيدًا على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، وتعظيمًا لما تحققه من نجاحات في كل المجالات التي تعمل بها.وبدأت وزارة العدل في تنفيذ هذا التوجيه والتواصل مع الجهتين القضائيتين لوضعه موضع التنفيذ في أقرب وقت.