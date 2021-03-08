وفاة لاعب كرة ابتلع لسانه أثناء مباراة بالشرقية

توفي اللاعب عبدالرحمن عاطف عبدالحميد، 23 عامًا، منذ قليل، داخل مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، منذ قليل؛ بعدما ابتلع لسانه أثناء مباراة فريقه "القنايات"أمام نادي "الرواد"، ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة بالعاشر من رمضان.وسقط اللاعب على أرضية ملعب المباراة، فيما هرع الفريق الطبي لمحاولة إسعافه، لكن لم تكلل المحاولات بالنجاح، ليتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقله لأقرب مستشفى.وجرى نقل اللاعب إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، لكن فشلت محاولات إسعافه ليلفظ أنفاسه الأخيرة.