«الصحة العالمية» تحذر من انتشار فيروس جديد

أوصت منظمة الصحة العالمية باتخاذ بعض الاحتياطات لتجنب الإصابة بكورونا، وتعاملت الحكومات والمجتمعات والأفراد مع الوباء بجميع الطرق وعلى رأسها الحجر الصحي وزيادة نسبة الوعي بشأن النظافة الشخصية، واتباع ما يمكن من سبل الوقاية للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه.ونشرت "صحيفة ديلي ميل" البريطانية تقريرًا هامًا عن منظمة الصحة العالمية التي عبرت عن قلقها من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس إيبولا في غينيا، محذرة من أن المرض سينتشر في جميع دول العالم قريبا خاصة في الدول الافريقية.وتخشى المنظمة العالمية من ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بشكل كبير، لأنه من الفيروسات التي من الصعب السيطرة عليها كما أنه يمكن أن يصل معدل الوفيات الناجمة عن الإيبولا إلى 90% مقارنة بوباء فيروس كورونا المستجد.وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن وباء فيروس الإيبولا يمكنه الدخول إلى جسم الإنسان من خلال الجلد المقطوع ومكشوف أو الأغشية المخاطية.