نورا ناجى: الكاتبات أكدن على خرافة الكتابة النسائية

يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي، وبالنظر إلى ما قدمته المرأة العربية في مجالات الإبداع المختلفة سنجد العديد من الأسماء التي شغلت تاريخ المشهد الثقافي العربي، الأمثلة كثيرة بدءًا من عائشة التيمورية، وبنت الشاطئ، ومي زيادة، وصولًا إلى سهير القلماوي وغيرهن، وفي إطار ذلك الاحتفال طرحنا سؤالنا حول دور المرأة في المشهد الثقافي والإبداعي العربي، وعن مدى تحققها في ظل مجتمعاتنا العربية ؟تقول الكاتبة الروائية نورا ناجي، لـ«الدستور»: "أنا ممتنة لكوني امرأة، كل يوم أشعر بنفس الامتنان، أشعر أن الحياة أكثر اتساعًا، أنني قادرة على الشعور بالعالم بشكل أكبر، الشعور بالمحبة والزخم والجنون والتعقل والسعادة والحزن، الاستمتاع بهذا المزيج الفريد الذي لا يوجد إلا في روح الأنثى".تشير صاحبة الكاتبات والوحدة "المرأة المبدعة أكثر حساسية للعالم، وهي قادرة على اجتياز العقبات التي توضع أمامها، بسلاسة، لكن ليس بالسهولة التي يمكن أن نتخيلها. المبدعات في العالم العربي يعانين من الكثير، لكنهن في نفس الوقت قادرات على إثبات أنفسهن، والوصول إلى أحلامهن كل يوم.تضيف: "لسنين طويلة كان الأدب شبه محتكرًا على الرجل، فيما عدا بعض أسماء تمكنت من شق طريقها في هذا الممر المعتم المكتظ بالرجال فقط. لكن اليوم أرى الكثيرات في مجال الأدب، اللاتي تمكن من حفر أسمائهن بقوة، والظهور في الصورة وإثبات أنهن يملكن الكثير ليقلنه".وتؤكد: "بالطبع تعرضن وتعرضت معهن للكثير من الهجوم أحيانًا والتجاهل في أحيان أخرى، لكننا اليوم نرى الكثير من الأسماء على رفوف الأكثر مبيعًا وفي قوائم الجوائز، كاتبات تمكن من تأكيد خرافة مصطلح "الكتابة النسائية" وإثبات أن هناك كتابة جيدة وسيئة فقط، لا يهم الجندر، لا يهم أيّ شيء ما دمن يملكن الموهبة، ويضعن قلوبهن فيما يكتبنه".وتختتم ناجي: "بين فوز ريم بسيوني بجائزة نجيب محفوظ وترشح أميرة بدوي وغادة العبسي لجائزة الشيخ زايد، تم ترشح منصورة عز الدين في البوكر وقبلها رشا عدلي في بوكر 2019، وترشحي مع دنيا كمال في جائزة ساويرس ثم ترشحي مع ضحى صلاح إلى جائزة يحيى حقي، وترشح ضحى عاصي لجائزة ساويرس للكبار، وبالطبع لا ننسى أمل رضوان ومها حسن في جائزة نجيب محفوظ من الجامعة الأمريكية، يمكننا أن نقول إننا نسير على الطريق الصحيح، لا ننسى طبعًا فوز نهلة كرم وهبة خميس بجائزة ساويرس 2019، وغيرهن الكثيرات من الكاتبات اللاتي يملكن أصواتًا، مستعدات للتجريب والمخاطرة من شيرين سامي إلى أريج كمال وجيلان صلاح وأميمة صبحي وجيلان الشمسي ودينا السقا ونشوى صلاح، أسماء كثيرة مهمة تزيدني فخرًا كل يوم، أتابع كل هذه النجاحات وأشعر بسعادة لأنني مثلهن، امرأة مبدعة تتجاوز كل شيء لتثبت نفسها.