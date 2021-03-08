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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جميلات 80 دولة يتنافسن على ملكة جمال الكون بفندق «أيكوتيل دهب»

الإثنين 08/مارس/2021 - 06:18 م
ملكات الجمال
ملكات الجمال
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فى حدث عالمى غير مسبوق يستضيف "فندق أيكوتيل دهب" فى الفترة من 18 وحتى 31 مارس الجارى، 80 فتاة من مختلف أنحاء العالم، يشاركن بالمسابقة الكبرى على ملكة جمال الكون، والتى تعد من أهم المسابقات العالمية فى هذا المجال.
ملكات الجمال
ملكات الجمال
وأوضحت الدكتورة ياسمين الكاشف أن حفل مسابقة ملكات الجمال يتابعه ملايين المشاهدين على مستوى دول العالم، سواء عبر وسائل الإعلام المختلفة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، بالإضافة لما يقمن به المتسابقات من نشر لصورهن خلال وجودهن بفندق أيكوتيل دهب، وهذا يعد دعاية مجانية للسياحة المصرية عامة ولمدينة دهب خاصة ورسالة للعالم أجمع بأمن وأمان مصر ومدينة دهب.

وأكد عادل عبد العزيز مدير عام الفندق، أن المسابقة مستمرة لمدة 14 يوما، حيث يقام الحفل الختامى وإعلان ملكة جمال الكون والوصيفتين بالفندق يوم 31 مارس، وسط تغطية إعلامية دولية تردد اسم مصر ومدينة دهب على نطاق واسع بمختلف وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعى.
الدكتورة ياسمين الكاشف
الدكتورة ياسمين الكاشف
وقالت الدكتورة ياسمين الكاشف المنسق العام وعضو مجلس إدارة الفندق، إن استضافة ملكات جمال الكون فى فندق أيكوتيل دهب، تعد بمثابة رسالة قوية موجهة للعالم، أجمع بأن مصر على خارطة السياحة، وفى مصاف الدول الأولى، كما أن تنظيم هذه المسابقة على أرض مصر يقدم صورة إيجابية توضح أن مصر وضعت أقدامها بثبات على الطريق الصحيح.
عادل عبد العزيز
عادل عبد العزيز
وأضاف عبد العزيز أن احتضان فندق أيكوتيل دهب لمسابقة ملكة جمال الكون يساهم فى الترويج للمنتجع السياحى المصرى، وخاصة السياحة الشاطئية، كما يعمل على زيادة وعى المجتمع العالمى بالسياحة وقيمتها الثقافية والاقتصادية، موضحا أن الفندق يقع بمنطقة وادى "قنى" فى حضن الجبل ويطل على خليج العقبة، ويبعد عن مطار شرم الشيخ الدولى بـ 85 كليوا مترا، لافتا الى أن الفندق يتوافق مع أعلى المعايير العالمية الصديقة للبيئة فى التشغيل من خلال الخدمات التى يقدمها بشكل محترف، كما يتمتع بانشاءات فريدة ومتميزة.


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