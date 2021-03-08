جميلات 80 دولة يتنافسن على ملكة جمال الكون بفندق «أيكوتيل دهب»

فى حدث عالمى غير مسبوق يستضيف "فندق أيكوتيل دهب" فى الفترة من 18 وحتى 31 مارس الجارى، 80 فتاة من مختلف أنحاء العالم، يشاركن بالمسابقة الكبرى على ملكة جمال الكون، والتى تعد من أهم المسابقات العالمية فى هذا المجال.



ملكات الجمال

وأوضحت الدكتورة ياسمين الكاشف أن حفل مسابقة ملكات الجمال يتابعه ملايين المشاهدين على مستوى دول العالم، سواء عبر وسائل الإعلام المختلفة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، بالإضافة لما يقمن به المتسابقات من نشر لصورهن خلال وجودهن بفندق أيكوتيل دهب، وهذا يعد دعاية مجانية للسياحة المصرية عامة ولمدينة دهب خاصة ورسالة للعالم أجمع بأمن وأمان مصر ومدينة دهب.



وأكد عادل عبد العزيز مدير عام الفندق، أن المسابقة مستمرة لمدة 14 يوما، حيث يقام الحفل الختامى وإعلان ملكة جمال الكون والوصيفتين بالفندق يوم 31 مارس، وسط تغطية إعلامية دولية تردد اسم مصر ومدينة دهب على نطاق واسع بمختلف وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعى.

الدكتورة ياسمين الكاشف

وقالت الدكتورة ياسمين الكاشف المنسق العام وعضو مجلس إدارة الفندق، إن استضافة ملكات جمال الكون فى فندق أيكوتيل دهب، تعد بمثابة رسالة قوية موجهة للعالم، أجمع بأن مصر على خارطة السياحة، وفى مصاف الدول الأولى، كما أن تنظيم هذه المسابقة على أرض مصر يقدم صورة إيجابية توضح أن مصر وضعت أقدامها بثبات على الطريق الصحيح.



عادل عبد العزيز