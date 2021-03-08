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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يطلع بريطانيا على طبيعة الأوضاع مع حدود إثيوبيا

الإثنين 08/مارس/2021 - 06:24 م
محمد حمدان دقلو
محمد حمدان دقلو
محمد عمر
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دعا النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، الإثنين، بريطانيا إلي أهمية بناء شراكات مع السودان في مجالات التدريب وتطوير ورفع القدرات.

جاء ذلك خلال لقاء دقلو اليوم بمكتبه بالقصر الجمهوري المبعوث البريطاني الخاص للقرن الإفريقي والبحر الأحمر جوليان رايلي بحضور المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان بوب فيرويزر، وذلك حسب بيان لمجلس السيادة.
وأطلع دقلو المسئول البريطاني على سير تنفيذ عملية السلام وتشكيل حكومة الفترة الانتقالية الجديدة بمشاركة حركات الكفاح المسلح.

وتناول اللقاء أيضًا الأوضاع على الحدود مع إثيوبيا بجانب أهمية بناء السلام الاجتماعي خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب، كما تطرق إلى قضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ودور السودان في الحد من هذه الظاهرة.
يذكر أن الجيش السوداني يشن عملية عسكرية لاسترداد الأراضي السودانية التي تسيطر عليها قوات ومليشيات إثيوبية مدعومة من حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد.

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