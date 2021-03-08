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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن»: 3 ملايين سيدة استفدن من منصة «مودة» الرقمية

الإثنين 08/مارس/2021 - 06:40 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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أعلنت وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج عن أن المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، قام خلال هذا العام بتنفيذ 620 فعالية تدريب مُباشر، كان للسيدات والفتيات المصريات نصيب كبير منها، حيث تم تدريب 12.017 طالبة داخل 5 جامعات بأربع محافظات، وتدريب 5.624 مكلفة خدمة عامة بعشرين محافظة، بالإضافة إلي تدريب 1.190 فتاة بمراكز الشباب على مستوى 12 محافظة، كما تدريب 629 فتاة مقبلة على الزواج وخطابهن.

وأكدت فى تصريحاتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذى يوافق 8 مارس، أنه تمت مُشاركة 1.111 سيدة وفتاة في تدريبات مودة التفاعلية عبر الإنترنت والتي تم تنفيذها للتأقلم مع جائحة كورونا، واحتلت الإناث نسبة 75% من زوّار منصة مودة الرقمية، حيث وصل عددهن إلى 3 ملايين مستفيدة.




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