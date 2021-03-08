«القباج»: 1.4 مليار جنيه قروضا لـ240 ألف سيدة لعمل مشروعات صغيرة

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تقدم قروضًا ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للنساء، وقد بلغ الرأسمال الأساسي للقروض الميسرة ما يقرب من 1.4 مليار جنيه مصري موجه لـ 240.000 سيدة بالمقارنة بـ 500 مليون جنيه موجه لـ 80.900 سيدة في عام 2018 لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مع الأخذ في الاعتبار أن 70% من المشروعات تتركز في المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، كما أن 75% من القروض موجهة للنساء مقابل 25% موجهة للرجال.وأضافت في تصريحاتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذى يوافق 8 مارس، أنه تم زيادة نسبة مكلفات الخدمة العامة من 38 ألف مُكلفة إلى 120 ألف مكلفة سنويًا، ويتم توزيعهن على 16 وزارة و8 هيئات حكومية بما يشمل 59 مجالا.