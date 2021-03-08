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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ بورسعيد يتفقد سوق الأسماك والبازار الجديد

الإثنين 08/مارس/2021 - 08:23 م
المهندس عمرو عثمان
المهندس عمرو عثمان
بورسعيد:شيماء رشاد
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تفقد المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، سير العمل داخل سوق الأسماك والأعمال الجارية داخل بازار بورسعيد الجديد، رافقه الشركات الهندسية القائمة على المشروعات.

وأكد نائب المحافظ أن مشروعى سوق الأسماك وبازار بورسعيد الجديد يعدان من المشروعات التنموية الواعدة التى لم تشهدها بورسعيد من قبل، والتى جاءت بالتوازى مع المشروعات القومية التى طبقت لأول مرة ببورسعيد، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن، مشددا على سرعة الانتهاء من الأعمال القائمة ببازار بورسعيد الجديد بحى العرب بناء على تعليمات المحافظ للبدء فى تشغيله قريبا.

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