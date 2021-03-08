انطلاق ماراثون الامتحانات بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس

قامت الدكتورة هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، وكل من الدكتور محمد البحيري وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة راندا كمال عبدالرءوف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من الأساتذة أعضاء هيئة التدريس، بجولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات، حرصًا على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان مع مراعاة قياس الحرارة للجميع.وأكدت الجبالي على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات والتعقيم المستمر للأيدي وتطهير القاعات بشكل دوري والتنبيه على التباعد وتقليل عدد الطلاب باللجان والحرص على التهوية الجيدة بجميع القاعات، علمًا بأن الامتحانات مستمرة يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا تليها امتحانات شفوية وعملية.