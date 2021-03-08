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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ الأقصر يناقش سبل التخلص الآمن من المخلفات الزراعية

الإثنين 08/مارس/2021 - 08:27 م
محمد عبد القادر خيرى
محمد عبد القادر خيرى
هدى الأمير
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التقى محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، بكل من دكتور خالد شاتيلا مدير وحدة دعم صغار المزارعين ببرنامج الأغذية العالمي والمهندس ريمون اسحق منسق ميدانى ببرنامج الأغذية العالمى والمهندس عماد عبد الله مدير مشروع تعزيز المرونة، بحضور الدكتورة امل اسماعيل سعد وكيل وزارة الزراعة والدكتور رمضان صديق احمد مدير عام شؤون البيئة.

وذلك لمناقشة سبل تفعيل مساهمة مشروع دعم مرونة التغيرات المناخية والأمن الغذائي للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية "سفير القصب" بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدنى بقرية البعيرات بمركز ومدينة القرنة.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، لبحث سبل التخلص الآمن من المخلفات الزراعية بما يتوافق مع الشروط البيئية.

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