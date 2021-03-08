ملك الأردن يغادر عمان إلى السعودية

غادر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الإثنين، عمان متجها إلى الرياض في زيارة إلى المملكة العربية السعودية.وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية "بترا"، أن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد يرافق الملك عبد الله في هذه الزيارة حسب بيان ملكي.وأوضح البيان أن الأمير فيصل بن الحسين أدى اليمين الدستورية، نائبًا للملك عبد الله، بحضور هيئة الوزارة.وأدانت الحكومة الأردنية أمس التصعيد الخطير والمستمر من قبل جماعة الحوثي باستهداف المناطق المدنية في السعودية، مشددة على أن هذه الأفعال الإرهابية الجبانة، تشكّل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويتناقض مع الجهود الدولية المستهدفِة حل النزاع وفق المرجعيات المعتمدة لتحقيق الأمن والاستقرار.وأكدت الخارجية الأردنية وقوف عمان دائمًا إلى جانب السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.