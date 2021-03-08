ضبط أغذية فاسدة وتحرير 20 محضرا فى حملة مكبرة جنوب الأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، صباح اليوم الاثنين، حملة مكبرة تحت إشراف إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، وبقيادة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المدينة، واحمد طه إبراهيم مفتش تموين إسنا، وأحمد عبده على مفتش أغذية، وحسن عبدالغنى مدير ادارة البيئة والنقيب جمال خيرى رئيس وحدة قسم البيئة والمسطحات المائية بإسنا، بالاشتراك مع رجال مباحث التموين.وشملت الحملة المرور على شوارع المدينة والقرى والمحال التجارية، وذلك للوقوف على صلاحية السلع في الأسواق والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، حفاظًا على صحة المواطنين.وأسفرت مجهودات الحملة عن تحرير 8 محاضر تموين، وعدد 10 محاضر كمامات، وعدد 2 محضر أشغال طريق، وضبط 95 قطعة بسكويت منتهية الصلاحية، وضبط 7 لتر عصائر متنوعة منتهية الصلاحية، و4 انذارات إنشاءات حديثة، وتنفيذ 1 قرار اعدام لسلعة غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وذلك للوقوف على صلاحية السلع في الأسواق والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، حفاظًا على صحة المواطنين، ومواجهة الغلاء وجشع التجار ومراقبة الأسواق لتخفيض أسعار السلع ومنع الظواهر الاحتكارية.يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية والتأكد من صلاحية السلع في الأسواق، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن وضرورة الاهتمام بمستوى النظافة ورفع الإشغالات من الطرق، والعمل على رضا المواطنين.