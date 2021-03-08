ننشر الكتاب الدوري المنظم لطرق تقييم الطلاب والانتقال بين الصفوف

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الكتاب الدوري المنظم لطرق تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الثاني للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي في المدارس الرسمية والخاصة والدولي، وكذلك تقييم الطلاب بالشهادة الإعدادية، وضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى لطلاب الصف الثالث الإعدادي.وحدد الكتاب الدوري طرق تقييم الطلاب في جميع الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي بنظام «أبناؤنا في الخارج»، وكذلك طرق تقييم الطلاب في المواد الخاصة بالأنشطة.كما حدد الكتاب الدوري طرق تقييم امتحانات الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية بالصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١.