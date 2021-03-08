«التضامن»: 5 ملايين زيارة منزلية للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه في إطار تقديم خدمات الوزارة للمرأة المصرية فقد تم تطوير عيادات تنظيم الأسرة، حيث تم استحداث 64 عيادة تنظيم أسرة، وتنفيذ 5.306.713 زيارة طرق أبواب، وعقد 4.374 ندوة، و42 مسرح شارع، استفاد منها أكثر من مليون سيدة، بمشاركة عدد 108 من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.وأضافت في تصريحاتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذى يوافق 8 مارس، أنه تم تنفيذ 5 ملايين زيارة منزلية للتوعية الأسرية بأهمية تنظيم الأسرة وللتعريف بالخدمات المتاحة، كما تم تحويل عدد 804 ألف سيدة إلى عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة وعيادات 2 كفاية للكشف على الصحة الإنجابية، وقامت 18% منهن باستخدام وسائل تنظيم أسرة.