في يوم المرأة.. كيف ساند صندوق تحيا مصر السيدات المعيلات؟

• دكان الفرحة

• برنامج مستورة

• الغارمات

أولى صندوق تحيا مصر اهتمامًا بالمرأة المصرية اهتماما بالغا في مختلف المبادرات والأنشطة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدورها القوي والمؤثر في المجتمع بمختلف المجالات، وحفاظا على كيان الأسرة."الدستور" في السطور التالية تستعرض القصة الكاملة لدور صندوق تحيا مصر في دعم المرأة المعيلة.تأسس الصندوق بقرار جمهوري رقم 139 لسنة 2014، والذي تم تعديله بالقرار رقم 84 لسنة 2015 ليمضي الصندوق قُدمًا في ممارسة نشاطه عبر 6 محاور عمل، هي الرعاية الصحية، الدعم الاجتماعي، التنمية العمرانية، التمكين الاقتصادي، دعم التعليم والتدريب، ومواجهة الكوارث والأزمات.في عام 2019 أطلق صندوق تحيا مصر مبادرة دكان الفرحة، لتوزيع 250 ألف قطعة ملابس على الطلاب الأولى بالرعاية بمختلف الجامعات المصرية مجانا، والتي وفرها الصندوق من مساهمات عدد من مستوردي ومصنعي الملابس الجاهزة، والتسهيل على زواج اليتيمات، ضمن مشروعات محور الدعم الاجتماعي الذي أعده الصندوق لتدعيم شتى مجالات التكافل بين المصريين وبعضهم البعض.ويتم تنفيذ مبادرة دكان الفرحة لتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية، وكذلك رفع هذا العبء عن كاهل أمهاتهن، لاسيما أن العديد من قضايا الغارمات تكون نتيجة استدانة الأم لتجهيز ابنتها، وتم تنفيذ المبادرة بدعم من الشركات المنتجة للأجهزة الكهربائية التي قررت التبرع بالأجهزة بدلا من التبرع بشكل مادى.وساهمت المبادرة حتى الآن في زواج 26 عروسة في المنيا و11 عروسة في السويس، وتستهدف تجهيز 2000 عروسة استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.من أهم البرامج التي دشنها صندوق تحيا مصر، برنامج مستورة، وقدم تمويلًا تتراوح قيمته ما بين 4 و20 ألف جنيه، في صورة أدوات إنتاج، ويستهدف برنامج مستورة كل امرأة قادرة على العمل يتراوح عمرها ما بين 21 و60 عامًا، وليس لها دخل ثابت، لتحويلها من متلقية للدعم إلى عنصر منتج وفاعل في المجتمع، ونجح المشروع في توفير هذه المشروعات لأكثر من 17 ألف امرأة حتى الآن بتمويل قدرة 270 مليون جنيه.وأتاح البرنامج تمويل لقروض دوارة لضمان استدامة البرنامج، ويشمل كافة الأنشطة المدرة للدخل المؤهلة للتمويل في مختلف الأنشطة ومنها التجارية، الخدمية، المنزلية، الإنتاجي، والزراعية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.ونجح الصندوق في توفير نحو 19868 مشروع متناهي الصغر بمختلف محافظات الجمهورية بتمويل بلغ 330.85 مليون جنيه حتى الآن، حيث يوفّر برنامج "مستورة" تمويلًا تتراوح قيمته ما بين 4.2 ألف جنيه، لمساعدة كل امرأة قادرة على العمل، على امتلاك مشروع صغير ومتناهي الصغر، ويسلم هذا التمويل في صورة معدات أو وسائل إنتاج وليس كمبالغ مالية.ساهم صندوق تحيا مصر فذ تنفيذ مبادرة سجون بلا غارمات والتي تم إطلاقها في 2019، حفاظًا على كيان الأسرة المصرية، ورصد صندوق تحيا مصر، 42 مليون جنيه تم رصدها دعما للمبادرة وحفاظا على كيان الأسرة، والتي نجحت في فك كرب أكثر من 6 آلاف غارم وغارمة حتى الآن.