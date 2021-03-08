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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:13 م
محافظ بورسعيد يستقبل
محافظ بورسعيد يستقبل مدير جهاز تنمية المشروعات
بورسعيد:شيماء رشاد
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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، وائل حامد مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فرع بورسعيد، بديوان عام المحافظة لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالتعاون بين المحافظة والجهاز.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية التعاون المثمر بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر فى إقامة العديد من المشروعات المهمة سواء مشروعات التطوير الخدمية أو دعم مشروعات الشباب، لافتا إلى أن المحافظة تشهد حاليا أعمال تطوير بعدد من المجالات بدعم من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة.

ومن جانبه، وجه مدير جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الشكر لمحافظ بورسعيد على تذليل كافة العقبات والدعم المستمر لمشروعات الجهاز بالمحافظة، مؤكدا أن بورسعيد شهدت تحولا كبيرا فى مجال الخدمات المقدمة للمواطن بالتواكب مع المشروعات الخدمية التى وضعت بورسعيد على طريق التنمية.

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