الاتحاد الأوروبي يتسلم 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الإثنين، أنها تتوقع أن يتسلم الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من العام "مائة مليون جرعة بالشهر" من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في وقت تبدو حملات التطعيم بطيئة في الدول الأعضاء.وقالت في حديث لصحيفة "شتوتغارتر ناخريختن" الألمانية المحلية (جنوب غرب): "ننتظر تسلم في المتوسط نحو مائة مليون جرعة في الشهر في الفصل الثاني، وفي المجمل 300 مليون بحلول نهاية يونيو"، متحدثةً عن زيادة وتيرة عمليات التسليم واحتمال الترخيص قريبًا للقاحات جديدة.وتتوقع رئيسة المفوضية الأوروبية تسلّم 50 مليون جرعة في مارس، في وقت لم يتلقَ اللقاح سوى 51,5 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي من أصل قرابة 748 مليون نسمة، منذ أواخر أكتوبر.ورخّصت الوكالة الأوروبية للأدوية ثلاثة لقاحات حتى الآن هي تلك التي طوّرها تحالف بايونتيك فايزر وشركة موديرنا وتحالف أسترازينيكا أكسفورد.ويُفترض أن تتخذ الوكالة ومقرّها في أمستردام، قرارًا الخميس بشأن ترخيص لقاح "جونسون أند جونسون" الذي يُعطى من خلال جرعة واحدة.وتجاوز لقاح "سبوتنيك-في" الروسي الأسبوع الماضي مرحلة رئيسية في عملية اعتماده في الاتحاد الأوروبي، مع بدء الوكالة الأوروبية للأدوية مراجعته.وتسعى المفوضية الأوروبية إلى تلقيح 70% من الأوروبيين بحلول نهاية الصيف، إلا أنها تتعرض لانتقادات بسبب بطء حملات التطعيم.وأُعطيت 41,4 مليون جرعة على الأقلّ لنحو 28,6 مليون شخص، أي 6,4% من السكان، بحسب تعداد أعدّته وكالة فرانس برس الإثنين عند الساعة 12:30 ت غ استنادًا إلى مصادر رسمية.وحصل 12,8 مليون شخص على الجرعة الثانية من اللقاح، أي 2,9% من السكان.ولقّحت ألمانيا الأسبوع الماضي معدّل 203 آلاف شخص يوميًا في المجمل، حصل 6,2% من سكانها على جرعة واحدة على الأقل، ما يمثل 7,6 ملايين جرعة تم حقنها، من أصل 10,4 ملايين تسلّمتها.في فرنسا، أُعطيت 5,7 ملايين جرعة حتى السادس من مارس إلى 3,8 ملايين شخص، أي 5,6% من السكان.