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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القباج»: 41 ألف أم استفدن من برنامج الألف يوم الأولى في حياة الأطفال

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:46 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه يتم استهداف النساء الأولى بالرعاية من خلال برنامج الألف يوم الأولى في حياة الأطفال الذى يستهدف صغار الأمهات الحوامل والمرضعات واللاتي لديهن طفلين كحد أقصى، ويتم صرف نقاط إضافية على السلة الغذائية التموينية بقيمة 100 جنيه شهريا، بشرط المتابعة الصحية وإجراءات التطعيمات للأطفال، بالإضافة إلى رعاية الصحة الإنجابية للنساء.

وأضافت في تصريحاتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذى يوافق 8 مارس، أن إجمالي المستفيدات خلال الفترة من 2019-2020 بلغ 41.000 أم بتكلفة 56،68 مليون جنيه ممول من برنامج الأغذية العالمي، كما يتم دعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويض للسيدات العاملات في القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير، لمدة 90 يومًا تُسدده صناديق التأمينات الاجتماعية.

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