منتج «حلوة الدنيا سكر»: خالد الحلفاوي تميمة نجاح أي عمل

نجاح كبير وردود أفعال إيجابية كثيرة على مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، الذي تقوم ببطولته هنا الزاهد، ويعرض بالتزامن على شاشة قنوات dmc وdmc دراما ومنصة "watch it".وفي تصريحات صحفية، تحدث المنتج كريم أبوذكري عن العمل مؤكدًا أنه كان يراهن على هنا الزاهد في أولى بطولاتها المطلقة، لافتًا إلى أن العمل يضم جميع عناصر النجاح، وهو ما ساهم بشكل كبير في تحقيق مردود إيجابي فور عرض حكايات المسلسل.أضاف أبوذكري أن وجود مخرج لديه رؤية فنية وخبرة مثل خالد الحلفاوي أضاف كثيرًا لنجاح المسلسل: "من الجميل إن ربنا يكرمك بحليف زي المايسترو المخرج ابن الاصول خالد الحلفاوي، رجل فاهم ونقي ومتعاون وخلوق، ربنا يديم المحبة والتعاون دايمًا إن شاء الله"، وقال: نجحت مع خالد الحلفاوي من قبل فى مسلسل "الوصية" بطولة أكرم حسني وأحمد أمين، والحمدلله كررنا النجاح في مسلسل "حلوة الدنيا سكر" وسنتعاون معا في أعمال أخرى لتكرار هذا النجاح لأنه تميمة نجاح لأي عمل من إخراجه.ومسلسل "حلوة الدنيا سكر" مكون من 8 حكايات منفصلة كل منهم ٥ حلقات، ويشارك هنا الزاهد في بطولة كل حكاية أبطال مختلفين، ويعرض العمل حاليا وهو من نوعية الدراما الطويلة ٤٠ حلقة، ومن أبرز الأبطال المشاركين في العمل محمد الكيلاني ومحمود عبدالمغني وأحمد سلطان، ونجوم آخرين.