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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الإعلام اليمنى: نستغرب الصمت الدولى على سياسات إيران

الإثنين 08/مارس/2021 - 06:16 م
معمر الإرياني
معمر الإرياني
نيفين أشرف
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قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن التصعيد الإيراني الخطير في اليمن والمنطقة، يعد امتدادًا للسياسات العدوانية التي انتهجها النظام منذ الثورة الخمينية وعقيدة نشر الفوضى والإرهاب.

وأضاف في سلسلة من التغريدات عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، أن هذا الأمر "هو نتيجة مباشرة لما اعتبرته طهران نهج جديد للإدارة الأمريكية يتجاهل تاريخ التورط الإيراني في إشعال الأزمات في المنطقة وأيديها الملطخة بالدماء".

وحذر الوزير اليمني، من أن "التصعيد الإيراني في اليمن والمنطقة عبر أذرعتها الطائفية وعلى رأسها ميليشيا الحوثي، يهدد بتعميق الأزمة واستمرار نزيف الدم اليمني، وتقويض فرص الحل السلمي، ويتجاهل معاناة ثلاثين مليون مواطن اكتوو بنار الحرب التي فجرها الانقلاب، ويهدد بجر المنطقة برمتها لسيناريوهات لا تحمد عقباها".

وختم الإرياني: "نستغرب الصمت الدولي على السياسات الإيرانية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة الذي شجعها للتمادي في أنشطتها الارهابية، ونطالب المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لاتخاذ التدابير الكفيلة بوقف العدوان الإيراني وفق مواثيق ومبادئ الأمم المتحدة وحفظ السلم والأمن الدوليين".

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