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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«مستقبل وطن» يهنئ المرأة باليوم العالمي: إنجازاتها سجلها التاريخ

الإثنين 08/مارس/2021 - 06:36 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
أشرف لاشين
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تقدم عصام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، بالتهنئة للمرأة بمناسبة يومها العالمي، مؤكدًا أن المرأة استطاعت بجدارة إثبات مكانتها وشخصيتها في مختلف المجالات وظهر ذلك جليًّا في نماذج نسائية عدة استطاعت تغيير واقعها وقدمت إنجازات سجلها التاريخ وأكدت من خلالها على مبدأ المساواة بين الجنسين وأنه لا فرق بين الرجل والمرأة.

وأكد هلال في بيان الإثنين، أن القيادة السياسية قدمت كافة أشكال الدعم للمرأة المصرية وحفظت لها حقوقها وأكدت عليها في كافة التشريعات التي صدرت سواء في مجلس النواب السابق أو الحالي، فضلًا عن التأكيد المستمر من قبل الرئيس، في خطاباته على احترامه للمرأة ويقينه بقدراتها ومؤهلاتها التي استطاعت من خلالها اللحاق بركاب التنمية.

أشاد عضو الشيوخ بالتحركات المستمرة التي تصدرها الحكومات سواء بالدول العربية أو الأوروبية تجاه دعم المرأة، وتوسيع نطاق مشاركتها في كافة المجالات، ونجاحها الباهر في اختراق العديد من الملفات المعرقلة وأثبتت كفاءتها في الإدارة والتدبير.

أضاف هلال أن الاستراتيجية التي وضعتها الدولة لتمكين المرأة بدأت تأتي ثمارها والدليل على ذلك زيادة نسبة مشاركة المرأة في دواوين الوزارات، وكذلك في تولى المناصب القيادية الأخرى، إضافة إلى البرامج المتعددة التي تستهدف رفع ثقافة المرأة ومحاربة كافة التحديات التي تواجهها وكذلك الظواهر السلبية التي تسلب حريتها ومكانتها وقيمتها.

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