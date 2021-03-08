القباج: «التضامن» تعمل على حماية النساء من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي« تكافل وكرامة»، ارتفع لـ3.81 مليون أسرة بإجمالي 14.3 مليون فرد، حيث تبلغ نسبة الإناث المُسجل بأسمائهن البطاقات الصادرة 75.5%، كما تم استخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 643.000 سيدة بما يشمل بطاقات رقم قومي، شهادات زواج، شهادات طلاق وشهادات ميلاد للأطفال.وأضافت وزيرة التضامن في تصريحاتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذى يوافق 8 مارس، أنه فيما يتعلق بصرف النفقة من صندوق تأمين الأسرة، فقد بلغت النفقة المنصرفة في 31122020 ما يقرب من 4.46 مليار جنيه.وأشارت إلى أن الوزارة ترعى الفتيات والمرأة الريفية والمرأة المُعيلة وذوات الإعاقة، هذا بالإضافة إلى حماية النساء من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال.