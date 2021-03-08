مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة بأسوان

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، اليوم الإثنين، في انقلاب سيارة بترعة بنجع الشديدة بقرية أبوالريش بمدينة أسوان.وتلقى مرفق أسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بنجع الشديدة بقرية أبوالريش بمدينة أسوان، ما أسفر عن مصرع شخص، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى، والمتوفى إلى مشرحة أسوان العمومية.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.