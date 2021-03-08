القباج: المرأة على رأس أولويات وزارة التضامن الاجتماعي

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن المرأة تعد على رأس أولويات وزارة التضامن الاجتماعي في كل برامجها وأنشطتها التي تنفذها، مشيرة إلى أن الوزارة تتبنى الحماية الاجتماعية كمنهج بالأساس يهدف إلى تمكين النساء اجتماعيًا واقتصاديًا وتعزيز مشاركتهن في تنمية أسرهن ومجتمعاتهن.وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي في تصريحاتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذى يوافق 8 مارس، أن الوزارة تولي أهمية خاصة للفتيات والمرأة الريفية والمرأة المعيلة وذوات الإعاقة، هذا بالإضافة إلى حماية النساء من كل أشكال العنف والإساءة والاستغلال.وأشارت إلى أن الوزارة تتعاون مع كل الشركاء المعنيين بسياسات وبرامج حماية وتمكين المرأة، سواء كانت حكومية أو أهلية أو دولية أو قطاعًا خاصًا.