مكتبة مصر العامة بدمنهور تحتفل باليوم العالمي للمرأة

نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور صباح اليوم بالتعاون والتنسيق وفرع المجلس القومي للمرأة فعالية للإحتفال بالمرأة، وتكريم عدد من سيدات المحافظة كنماذج ناجحة نظرا لدورهن في مكافحة فيروس كورونا بحضور ممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية وجهات حكومية ذات صلة.حيث تم تكريم الدكتورة سلوى محمود سلامة زغلول، رئيس قسم الكلى بمعهد دمنهور الطبي القومي ووفاء ناجي عبد العظيم ممرضة بمبرة كفر الدوار للتأمين الصحي ومنى عصام الدين رمضان مشرفة رائدات بوزارة الصحة ومنى إبراهيم سليمان.كما تضمنت الاحتفالية تنظيم معرض لمنتجات السيدات بالبحيرة وعقد ندوة توعية بقوانين العنف ضد المرأة وكيفية استفادة السيدات من هذه القوانين.وأكدت المهندسة زكية رشاد مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة مجهودات المجلس فى نشر التوعية وتمكين الفتيات والسيدات بمحافظة البحيرة، وأسباب المشاكل التي تواجه الفتيات والسيدات وطرق مجابهتها.