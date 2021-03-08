رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مكتبة مصر العامة بدمنهور تحتفل باليوم العالمي للمرأة

الإثنين 08/مارس/2021 - 06:50 م
مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة
البحيرة معوض هويدى
طباعة
نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور صباح اليوم بالتعاون والتنسيق وفرع المجلس القومي للمرأة فعالية للإحتفال بالمرأة، وتكريم عدد من سيدات المحافظة كنماذج ناجحة نظرا لدورهن في مكافحة فيروس كورونا بحضور ممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية وجهات حكومية ذات صلة.

حيث تم تكريم الدكتورة سلوى محمود سلامة زغلول، رئيس قسم الكلى بمعهد دمنهور الطبي القومي ووفاء ناجي عبد العظيم ممرضة بمبرة كفر الدوار للتأمين الصحي ومنى عصام الدين رمضان مشرفة رائدات بوزارة الصحة ومنى إبراهيم سليمان.

كما تضمنت الاحتفالية تنظيم معرض لمنتجات السيدات بالبحيرة وعقد ندوة توعية بقوانين العنف ضد المرأة وكيفية استفادة السيدات من هذه القوانين.

وأكدت المهندسة زكية رشاد مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة مجهودات المجلس فى نشر التوعية وتمكين الفتيات والسيدات بمحافظة البحيرة، وأسباب المشاكل التي تواجه الفتيات والسيدات وطرق مجابهتها.

موضوعات متعلقة

بوابة الحكومة المصرية.. استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة

إصابة الإعلامي التركي الناطق بالعربية معتز مطر بكورونا

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

الصور

image description

محافظ دمياط تعتمد مخططات 4 قرى

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

image description

رئيس جامعة أسيوط السابق يشيد بجهود الإدارة الحالية فى دمج ذوى الإعاقة

image description

تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

الأكثر قراءة

قفزة الـ 8 درجات.. «الأرصاد» تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس حتى السبت

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

التأمين ضد مخاطر كورونا يصبح من لوازم السفر

ألمانيا: كورونا تعيد المساواة بين الجنسين في العالم سنوات إلى الوراء

دبي تُغلق 47 منشأة لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من «كورونا»

منظمة عالمية: استمرار قيود السفر مع دخول الوباء عامه الثاني

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

شروق نبيل: المرأة ما زالت تواجه نظرات الدونية لمنجزها الإبداعي

حفل لفرقة «شوية فن» بالسحيمى.. 18 مارس

ختام فعاليات الحزمة التدريبية للمواقع الإلكترونية بقصور الثقافة

«الوثائق القومية» تطلق جائزة أفضل كتاب في التراث