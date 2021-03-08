رئيس «مياه بني سويف» يتفقد سير العمل بالمحطات

تفقد اللواء مهندس أحمد محمود صحصاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم الإثنين، محطة مياه أحمد عرابي فرع بني سويف، الحملة الميكانيكية وإيرادات فرع ببا، وذلك لمتابعة سير العمل وانتظامه.كما تفقد الصحصاح ورشة عمل التدريب علي تشغيل وحدة التجفيف الميكانيكي للحمأة لبعض المهندسين بقطاعي الدعم الفني والتشغيل والصيانة بالشركة وبعض العاملين بالمحطة بمحطة معالجة صرف صحي تزمنت فرع بني سويف، وذلك في إطار تنمية مهارات العاملين بالشركة.ووجه صحصاح العاملين بضرورة الاستفادة القصوي من التدريب.وشدد رئيس شركة مياه الشرب أثناء الجولة بضرورة الإلتزام بمواقع العمل وتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية ومداومة الصيانة الدورية والمستمرة للمحطات والاهتمام بنظافتها، والالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.