رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تشغيل أول سيارة ميكروباص حديثة على خط السيل ـ خورعواضة بأسوان

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:02 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن أنه فى إستجابة من سائقى السيرفيس تم اليوم تشغيل أول سيارة ميكروباص حديثة على خط سير السيل ـ خور عواضة والذى تم إضافته لأول مرة بإجمالى 45 سيارة ميكروباص سيتم تشغيلهم بالكامل على هذا الخط الجديد حتى مطلع الأول من شهر مايو القادم بهدف توفير وسيلة نقل آدمية وحضارية للقاطنين بهذه المناطق بدلًا من سيارات البيك آب التي كانت تعمل بشكل عشوائى في الفترة الماضية، وتم أيضًا تحديد تعريفة الأجرة المقررة بهذا الخط بواقع 175 قرشًا.

وأكد المحافظ أن ذلك يأتي ضمن مشروع الإحلال والتجديد لسيارات الكبود بسيارات ميكروباص جديدة، والذى يتم تنفيذه داخل مدينة أسوان كمرحلة أولى ليتم تدريجيًا تفريغ المدينة من سيارات الكبود بنهاية يونيو القادم، على أن يتوازى مع ذلك تفريغ مدن المحافظة بالكامل من هذه السيارات بنهاية ديسمبر 2021 على أن يتم العمل بها داخل نطاق القرى فقط.

موضوعات متعلقة

بعد غيابه بـ5 أيام.. العثور على جثة شاب في ظروف غامضة بالغردقة

الأرصاد: غدًا طقس حار نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 30

مصرع سيدة وإصابة 5 في حادث تصادم بالبحيرة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

الصور

image description

محافظ دمياط تعتمد مخططات 4 قرى

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

image description

رئيس جامعة أسيوط السابق يشيد بجهود الإدارة الحالية فى دمج ذوى الإعاقة

image description

تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

الأكثر قراءة

قفزة الـ 8 درجات.. «الأرصاد» تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس حتى السبت

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

التأمين ضد مخاطر كورونا يصبح من لوازم السفر

ألمانيا: كورونا تعيد المساواة بين الجنسين في العالم سنوات إلى الوراء

دبي تُغلق 47 منشأة لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من «كورونا»

منظمة عالمية: استمرار قيود السفر مع دخول الوباء عامه الثاني

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

شروق نبيل: المرأة ما زالت تواجه نظرات الدونية لمنجزها الإبداعي

حفل لفرقة «شوية فن» بالسحيمى.. 18 مارس

ختام فعاليات الحزمة التدريبية للمواقع الإلكترونية بقصور الثقافة

«الوثائق القومية» تطلق جائزة أفضل كتاب في التراث