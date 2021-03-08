تشغيل أول سيارة ميكروباص حديثة على خط السيل ـ خورعواضة بأسوان

كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن أنه فى إستجابة من سائقى السيرفيس تم اليوم تشغيل أول سيارة ميكروباص حديثة على خط سير السيل ـ خور عواضة والذى تم إضافته لأول مرة بإجمالى 45 سيارة ميكروباص سيتم تشغيلهم بالكامل على هذا الخط الجديد حتى مطلع الأول من شهر مايو القادم بهدف توفير وسيلة نقل آدمية وحضارية للقاطنين بهذه المناطق بدلًا من سيارات البيك آب التي كانت تعمل بشكل عشوائى في الفترة الماضية، وتم أيضًا تحديد تعريفة الأجرة المقررة بهذا الخط بواقع 175 قرشًا.وأكد المحافظ أن ذلك يأتي ضمن مشروع الإحلال والتجديد لسيارات الكبود بسيارات ميكروباص جديدة، والذى يتم تنفيذه داخل مدينة أسوان كمرحلة أولى ليتم تدريجيًا تفريغ المدينة من سيارات الكبود بنهاية يونيو القادم، على أن يتوازى مع ذلك تفريغ مدن المحافظة بالكامل من هذه السيارات بنهاية ديسمبر 2021 على أن يتم العمل بها داخل نطاق القرى فقط.