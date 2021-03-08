خطوات الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021

رغب طلاب الصف الأول الثانوي، في معرفة نتيجة امتحانات الترم الأول، للعام الدراسي الجديد 2021، حيث تصدرت خطوات الاستعلام عن نتيجة أولي ثانوي 2021، محركات البحث الشهيرة، خلال هذه الساعات، عقب الانتهاء من الامتحانات التي قام الطلاب بإجرائها الكرونيا هذا العام عن طريق التابلت التي سلمته وزارة التربية والتعليم للطلاب في مختلف محافظات الجمهورية.





خطوات الاستعلام عن نتيجة أولي ثانوي 2021

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الذين يرغبون في معرفة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول الدخول عبر الرابط التالي: t haneduone.emis.gov.eg ، حيث تسهل وزارة التربية والتعليم، طرق الحصول والاستعلام على نتيجة الصفوف الأول والثاني الثانوي، من الكود السري للطالب، والذي حصل عليه من المدرسة التابع لها، حتى يتمكن من أداء الامتحانات المتعلقة بالترم الأول.





وعقب الدخول على الرابط السابق، سوف يظهر أمام المستعلم صفحة على الشاشة يظهر من خلالها إدخال الكود الخاص بالطالب، والرقم القومى، حيث يقوم الطالب بتعبئة تلك البيانات، والمدرسة، والفصل الدراسي، والصف الدراسي، وبعد الانتهاء من استكمالها، يقوم الطالب بالضغط على كلمة أيقونة استعلام، وبعدها سوف تظهر أمام المستعلم نتيجته.





ومن الممكن أن يظهر خلاف ذلك، إن لم تظهر النتيجة، فربما ي يظهر كلمة “انتظروا إعلان النتيجة”، وعلى الطالب الدخول مرة أخرى في أوقات مختلفة، حيث لم تخرج بيانات رسمية حتى الآن تؤكد موعد نتيجة الفصل الدراسي الأول.





نتيجة الطالب المتغيب عن دخول الامتحانات

عندما لم يؤدي الطالب امتحانات الفصل الدراسي الأول سيظهر أمامه عندما يريد معرفة النتيجة كلمة "حجب النتيجة".



