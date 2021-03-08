تحرير محاضر متنوعة في حملة على المنشآت الطبية ببنى سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة،مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب، ومطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام،خاصة أنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.وأشار إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور بسام رونز، بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بدائرة مركز ومدينة ببا ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة،وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في منظومة الخدمات الصحية.حيث قامت الحملة التي أشرفت عليها الدكتورة شيرين السنوسي" بالمرور على 10 منشآت طبية خاصة، والتي تنوعت ما بين مراكز حضانات ومعامل أشعة وتحاليل وعيادات خاصة، وتم خلالها تحرير عدد من المحاضر لعدم وجود ترخيص ومخالفات لعدم الالتزام بسياسات مكافحة العدوى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في الشأن.