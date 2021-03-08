رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير محاضر متنوعة في حملة على المنشآت الطبية ببنى سويف

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:14 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة،مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب، ومطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام،خاصة أنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.

وأشار إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور بسام رونز، بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بدائرة مركز ومدينة ببا ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة،وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في منظومة الخدمات الصحية.

حيث قامت الحملة التي أشرفت عليها الدكتورة شيرين السنوسي" بالمرور على 10 منشآت طبية خاصة، والتي تنوعت ما بين مراكز حضانات ومعامل أشعة وتحاليل وعيادات خاصة، وتم خلالها تحرير عدد من المحاضر لعدم وجود ترخيص ومخالفات لعدم الالتزام بسياسات مكافحة العدوى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في الشأن.

موضوعات متعلقة

بوابة الحكومة المصرية.. استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

الأرصاد: غدًا طقس حار نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 30

الصور

image description

محافظ دمياط تعتمد مخططات 4 قرى

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

image description

رئيس جامعة أسيوط السابق يشيد بجهود الإدارة الحالية فى دمج ذوى الإعاقة

image description

تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

الأكثر قراءة

قفزة الـ 8 درجات.. «الأرصاد» تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس حتى السبت

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

«جابر الخواطر».. استجابة عاجلة من الرئيس السيسي لعلاج شاب معاق بالشرقية

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

التأمين ضد مخاطر كورونا يصبح من لوازم السفر

ألمانيا: كورونا تعيد المساواة بين الجنسين في العالم سنوات إلى الوراء

دبي تُغلق 47 منشأة لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من «كورونا»

منظمة عالمية: استمرار قيود السفر مع دخول الوباء عامه الثاني

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

شروق نبيل: المرأة ما زالت تواجه نظرات الدونية لمنجزها الإبداعي

حفل لفرقة «شوية فن» بالسحيمى.. 18 مارس

ختام فعاليات الحزمة التدريبية للمواقع الإلكترونية بقصور الثقافة

«الوثائق القومية» تطلق جائزة أفضل كتاب في التراث