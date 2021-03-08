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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«برلمانية الوفد»: ثورة 1919 مُلهمة للتحرر من الاستعمار

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:15 م
سليمان وهدان
سليمان وهدان
كريمة أبو زيد والسيد السعدنى
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أكد سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن ذكرى ثورة 1919 ضد الاحتلال كانت وستظل أيقونة الثورات وملهمة الشعوب للتحرر من الاستعمار وترجمت إرادة الشعبية للمصريين بقيادة الوفد المصري بقيادة الزعيم سعد زغلول.

أضاف وهدان، في بيان الإثنين، أن ثورة التاسع من مارس 1919 ثورة شعبية شاملة خرجت من القرى قبل أن تخرج من المدن، وانطلقت من الشوارع قبل أن تنطلق من الميادين، وشارك فيها جميع طوائف الشعب وقادت لأول دستور عام 1923، الذي أدخل مصر إلى المرحلة الديمقراطية بإجراء أول انتخابات نيابية عام 1924، بعد عودة سعد زغلول من المنفى، وفاز فيها الوفد بأغلبية المقاعد في البرلمان، وشكل سعد أول حكومة دستورية، وشرع في مساعي تحقيق الاستقلال التام لمصر عن بريطانيا.

وتابع وهدان بأن ثورة 1919 كانت الشرارة التي بدأت ومهدت لحركات التحرر من الاحتلال واستقلال الأقطار العربية وكان لصورة عناق الهلال والصليب مع هتاف سعد يحيا سعد التي رجت أرجاء الشوارع أبلغ الصور عن تضامن ووحدة الشعب المصري في ثورة 1919 ضد الاحتلال، وفشلت كل مساعي الاحتلال ببث أفكارا مغلوطة لزرع بذور الفتنة بين عنصري الأمة.

ولفت وهدان إلى أن خروج المرأة المصرية لأول مرة في مظاهرات منددة بالاحتلال ومطالبة بالحرية، تأكيدا على تقدير لقيمة المرأة وريادة المرأة المصرية.

ورسخت 1919 لإرادة الشعب المصري وكانت محط تقدير العالم ولا ننسى، حينما أرسل الزعيم غاندي برقية إلى سعد زغلول مشيدًا بذلك، متمنيًا أن يحدث ذلك في بلاده، وعلينا في هذا التوقيت الذي تمر به مصر أن نستلهم روح الثورة في التضامن خلف القيادة السياسية، ودعم المشروع الوطني في بناء دولة عصرية حديثة.

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