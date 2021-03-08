ضبط 120 طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة ومنتهية الصلاحية، وذلك بالاشتراك مع مباحث التموين بالبحيرة.أسفرت الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة من ضبط أحد مصانع المخصبات الزراعية والكيماويات يقوم باستخدام مواد خام مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام تقدر بحوالي ١٢٠ طن تقريبًا مختلفة الأنواع والأصناف وغير معلوم صلاحيتها وغير ملتزم بالاشتراطات التصنيعية.تم التحفظ على المضبوطات وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونًا.