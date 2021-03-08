«مياه المنيا» تنشئ مركزًا إعلاميًا للتواصل مع المواطنين

تفقد المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عمليات تجهيز المركز الإعلامي بالشركة وخطط العمل وآليات تطوير السياسة الإعلامية لتتوافق مع الاتجاه العام للدولة بفتح قنوات اتصال فعالة مع المواطنين.وأوضح "الشهاوي" أنه تم تأسيس المركز الإعلامي بشركة مياه المنيا، وفقًا لتوصيات اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، والاستراتيجية الإعلامية للشركة القابضة لمياه الشرب ومركزها الإعلامي.وأضاف أنه تم إطلاق مركز اعلام مياه المنيا خلال هذا العام، ليكون نواه وركيزة لتطوير العمل الإعلامي بالشركة، وإظهار الإنجازات التي تبذلها الدولة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.