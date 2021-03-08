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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس وزراء البحرين: اعتداءات الحوثي تهدد إمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي

الإثنين 08/مارس/2021 - 06:46 م
مجلس الوزراء البحريني
مجلس الوزراء البحريني
نيفين أشرف
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أعرب مجلس الوزراء البحريني، عن استنكار مملكة البحرين وإدانتها الشديدة للاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف ميناء رأس تنورة ومرافق شركة "أرامكو" بالمملكة العربية السعودية بمسيرات مفخخة، الأمر الذي يشكل خطرًا على حياة الأبرياء والمنشآت الحيوية وتهديدًا لإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، وانتهاكًا للقانون الدولي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء البحريني، الذي عقد صباح اليوم الإثنين عن بُعد، برئاسة ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأكد المجلس في بيان له أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، موقف مملكة البحرين المساند للمملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وعلى صعيد آخر، هنأ مجلس الوزراء البحريني، خلال اجتماعه اليوم، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بمناسبة التجديد له لفترة جديدة، متمنيًا له التوفيق والنجاح في تعزيز دور الجامعة في مسيرة العمل العربي المشترك.

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