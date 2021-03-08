«غرفة السياحة» تخطر الشركات بعدم تنظيم رحلات عبر منفذ طابا نظرا لإغلاقه

أعلنت غرفة شركات السياحة برئاسة نادر الببلاوي رئيس لجنة تيسير الأعمال بالغرفة، أن قطاع شرطة السياحة والآثار، أُبلغ بغلق منفذ طابا البري أمام حركة الوصول والسفر من الجانب الآخر حتى 20 مارس 2021 ولحين صدور قرار آخر.وطالبت الغرفة في منشور لها بضرورة التزام الشركات بعدم تنظيم أي رحلات واستغلال المنفذ حتى يتم التصريح لها بذلك.