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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف يبحث دعم ذوي الإعاقة في مجال الاتصالات

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:16 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم الدكتور عبد المنعم الشرقاوى رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لوزارة الاتصالات.

بحضور المهندس محمد نصير مدير عام الشركة المصرية للاتصالات ببني سويف، ومصطفى الديب مدير العلاقات الحكومية بالأكاديمية الوطنية، والدكتور علاء سعيد رئيس وحدة التنمية الاقتصادية، وداليا فيض رئيس اللجنة المشرفة على مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بديوان عام المحافظة.

وخلال اللقاء ناقش المحافظ سبل التعاون مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات، في جوانب دعم ذوي الإعاقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك ضمن الاستراتيجية التنموية التي تعمل المحافظة على تنفيذها في قطاع الاتصالات، والتي تستهدف تحقيق حزمة من الأهداف من بينها، تطبيق الشمول الرقمي للأشخاص الطبيعيين وذوي الاحتياجات الخاصة، بجانب باقى أهداف الاستراتيجية وهي:دراسة الوضع الحالي للقطاع وعمل دراسات شاملة لسوق خدمة الاتصالات وتقنية المعلومات،وتطوير البنية التحتية والخدمات، وتحديد الفجوات التنموية داخل القطاع، وإطلاق الخدمات الرقمية من خلال نظام بيئي رقمي قائم على المعلومات والبيانات.

واستعرض المحافظ أبرز الخصائص والمؤشرات المتوافرة لدى بني سويف في قطاع الاتصالات، والتي تتمثل في ضخ حزمة كبيرة من الاستثمارات في القطاع وتنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير البنية التحتية من منطقة وجامعة تكنولوجيتين، والأعمال الجاري تنفيذها ضمن مشروع التحول الرقمي ومشروع تطوير المراكز التكنولوجية، وغيرها من المقومات المادية والبشرية والمزايا النسبية التي تتمتع بها المحافظة من حيث الموقع الجغرافي المتميز والقرب من القاهرة وتوافر شبكة طرق وأيد عاملة، و8 مناطق صناعية.

وأوضح الدكتور عبد المنعم الشرقاوي أن الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات "ممثلة لوزارة الاتصالات" تسعى إلى بحث سبل التعاون مع المحافظة في مجال دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال دعم اتاحة التكنولوجيات المساعدة والعمل على تطويع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بهدف تيسير حياة الاشخاص ذوي الاعاقة وتدريبهم والقائمين على رعايتهم على هذه التكنولوجيات والوسائل، وكذلك العمل على توفير الإتاحة التكنولوجية لحصولهم على الخدمات بطريقة سهلة وميسرة.

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