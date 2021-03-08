تداول 27 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

تداولت ارصفة ميناء دمياط، اليوم الاثنين، 27 سفينة حاويات وبضائع عامة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19778 طنا، تشمل 2345 طن رمل، و13185 طن فوسفات، و1800 طن يوريا، و493 طن كحول، و140 طن خشب زان، و1600 طن صويا، و160 طن بطاطس، و55 طن بصل.كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57190 طنا، تشمل 2476 طن ذرة، و4028 طن خشب، و18435 طن قمح، و2600 طن خردة، و7116 طن حديد، و923 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 250 طن.وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 742 حاوية مكافئة، تشمل خضروات (بطاطس، وبامية، وجزر، وبقدونس)، وحاصلات زراعية (بصل، وتوم، وبرسيم، ولب سوبر)، وفواكه (فراولة، وبرتقال، وبلح، ويوسفي، ورمان) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، والسعودية، وسنغافورة، وهولندا، وروسيا، ومالطا، والصين، والهند، وإنجلترا، وكرواتيا، وهونج كونج، وسلوفينيا، وألمانيا.و بلغ عدد الحاويات الوارد 981 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2432 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 130858 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 134847 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5198 شاحنة.