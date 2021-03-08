أحمد حلاوة بـ3 وجوه في رمضان: «مفيش وقت للنوم»

عبّر الفنان أحمد حلاوة عن سعادته بالاشتراك في 3 أعمال مختلفة من حيث تحول الشخصيات التي يقدمها داخل أعمال رمضان المقبل.وقال حلاوة، لـ«الدستور»، إنه يصور لعدد ساعات طويلة للغاية في 3 أعمال درامية، حيث يظهر في مسلسل النمر مع الفنان محمد إمام ويقدم دور شخص يتعاون مع أشخاص ضد إمام، مؤكدًا أنه يشارك في مسلسل الاختيار بجزئه الثاني في دور صديق مقرب لهادي الجيار والد أحمد مكي، ويشارك بدور مختلف تماما في مسلسل ضل راجل امام الفنان ياسر جلال.واختتم قائلًا:" لا أجد وقت للنوم هذه الفترة فأنا أصور الثلاث مسلسلات طوال اليوم، وأتمنى أن أكون قد قدمت أعمال جيدة تجد صدًا مميزًا عند الجمهور خلال أيام الشهر الكريم.