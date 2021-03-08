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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

29 مارس.. محاكمة المتهم بطعن صاحب ورشة سيارات بالسلام

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:07 م
محكمة
محكمة
داليا عبد الباسط
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حددت محكمة جنايات القاهرة ٢٩ مارس الجارى نظر جلسة محاكمة عاطل تعدى على صاحب ورشة سيارات بعدما طعنه بمفك في صدره لمعاتبته له على وقوفه أمام ورشته بالسلام.

ورد لقسم شرطة السلام أول إشارة من مستشفى الدمرداش، تفيد باستقباله "ع. ع"، 33 سنة، سمكري سيارات وصاحب ورشة بشارع الخمسين دائرة القسم، ومقيم بذات العنوان (مصابا بطعنة نافذة بالصدر من الجانب الأيسر).

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب "س. أ. ق"، 30 سنة، استورجي ومقيم بذات العنوان، والسابق اتهامه في القضية رقم 8262 لسنة 2016م السلام أول "مخدرات"، بسبب معاتبة المجني عليه للأخير لتوقفه صحبة أصدقائه أمام الورشة ملكه، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب، وتعدى المتهم على المجني عليه باستخدام أداة حادة "مفك" كان بحوزته، محدثًا إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبطه، وبحوزته الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنه مصاب بجرح بالإصبع الأوسط لليد اليمنى، وآخر بالفخذ اليمنى.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الحادث على النحو المشار إليه، واتهم المجني عليه بإحداث إصابته المشار إليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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