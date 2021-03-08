الأمن يكثف تحرياته لكشف ملابسات العثور على جثتي طفلين بالجيزة

تجري الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودًا مكثفة، اليوم الإثنين، جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفلين شقيقين متوفيين داخل شقتهما بالصف، ووجود شبهة جنائية من عدمه.كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الصف من غرفة النجدة بمصرع طفلين شقيقين، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين وجود جثة طفلين، وبالمعاينة تبين عدم وجود إصابات ظاهرة.وبعمل التحريات تبين أن الطفلين عثر عليهما متوفيين داخل غرفة نومهما، ولا توجد بهما أي إصابات ظاهرة، والتحريات الأولية أشارت إلى أن تناول مادة أو طعام سام وراء مصرعهما.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة، ومن وجود شبهة جنائية من عدمه.