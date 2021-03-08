«سوسة النخيل» آفة تهدد زراعات الوادي الجديد

تواجه زراعة النخيل وتجارة التمور تهديدا بالغا خلال السنوات الأخيرة نتيجة انتشار حشرة صغيرة لا يتجاوز طولها سنتيمترات إصابة مئات من أشجار النخيل، حيث يتم دفن النخيل المصاب في حفرة كبيرة في مناطق بعيدة عن الزراعات أو بالحرق المباشر.وأكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أنه يوجد وقاية دورية ومقاومة كيميائية لمكافحة الإصابة بسوسة النخيل الحمراء، حيث بلغت مساحة زراعات النخيل بالمحافظة 28258 فدانا، بها 2438560 نخلة مثمرة.وأضاف المرسي أنه يتم تنفيذ حملات يومية على النخيل المصاب لإزالة وإعدام النخيل المصاب في المناطق المكشوفة، موضحا أن مخطط مكافحة سوسة النخيل الحمراء يشمل المقاومة الكيميائية والمعاملات الوقائية وذلك بإتباع نظام يتضمن نزع الأعشاب الضارة والمصابة ومخلفات التقليم ووضعها في حفر كبيرة وردمها جيدا.وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه من المقرر إنشاء مصنع متكامل بلغت تكلفته 150 مليون جنيه لصناعة الأخشاب من مخلفات النخيل، وذلك فور إنتهاء الدراسات العلمية والأبحاث بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع.