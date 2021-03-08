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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هاني سرحان: «الاختيار2» يوثق مرحلة مهمة في تاريخ مصر

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:58 م
هاني سرحان
هاني سرحان
حسين الجندى
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صرح هاني سرحان، مؤلف مسلسل "الاختيار 2: رجال الظل" أنه أوشك على الانتهاء من كتابة حلقات المسلسل المقرر عرضه في رمضان القادم.

وقال سرحان إن المسلسل يوثق مرحلة مهمة في تاريخ مصر ويسلط الضوء على بطولات ضباط الشرطة سواء ضباط الأمن الوطني أو العمليات الخاصة، كما يستعرض جانب من حياتهم الاجتماعية: "المسلسل يتحدث عن أحداث مهمة وقعت في مصر في الفترة ما بين 2013 لـ 2020".

وأكد سرحان أن كتابة مسلسل "الاختيار 2" يعتبر تحدي له، لأنه نوع مختلف عن ما قدمه سابقًا في مسلسلات مثل الفتوة والأب الروحي ولمس أكتاف حيث يحكي ويكتب قصص شخصيات حقيقية واقعية وصعوبة تحويل حياتها إلى سيناريو خاصة أنها شخصيات قدمت للوطن الكثير.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكى وإياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وأحمد شاكرعبد اللطيف ورياض الخولي.

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