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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نواب ليبيا يقدمون ملاحظاتهم على الحكومة المقترحة

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:38 م
مجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي
عبير سليم
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قدم أعضاء مجلس النواب الليبي، المشاركون في جلسة مناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، ملاحظاتهم بشأن التشكيلة الوزارية المقترحة من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وبحسب ما نقلته الصحف المحلية، مساء اليوم، فقد طالب أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدت في مدينة سرت بمشاركة 132 نائبا، رئيس المجلس عقيلة صالح بمنح النواب فرصة يومين للتشاور مع الحكومة، فيما أعرب البعض عن دعمه لحكومة الوحدة الوطنية مستدركين أن تشكيلتها واسعة ووزاراتها متعددة.

ودعا النائب إسماعيل الشريف، الجميع إلى تخطي الإخفاقات الماضية قائلا إنه آن الأوان لاستشراف مستقبل البلاد، فيما رأت النائبة سلطنة المسماري، أن حكومة الدبيبة موسعة ولا تراعي المدة الزمنية، حيث إن حرص كل مدينة على أن تمثل في الحكومة تسبب في خروجها بهذا الشكل، مشددة على أنها لا تحملها مسؤولية تشكيل حكومة موسعة وإنما تلقي باللوم على أعضاء مجلس النواب

وحث عضو مجلس النواب سالم قنان، رئاسة المجلس على بحث سبل تلبية مطالب الأمازيغ فيما يتعلق بالدستور.

وقال النائب إبراهيم الدرسي، إنه يجب تضمين اتفاق جنيف في الإعلان الدستوري، مطالبا الدبيبة بإجراء تعديل في حكومته والعدالة في توزيع الحقائب والابتعاد عن مبدأ المغالبة.

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